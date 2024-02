Normalisation : Riyad accepterait un "simple" accord de principe d'Israël pour établir un État palestinien (média)

L’Arabie Saoudite accepterait de renoncer à sa principale exigence d’Israël en échange d’une normalisation, a rapporté vendredi l’agence de presse Reuters.

Plusieurs sources proches du dossier ont déclaré que Riyad accepterait de se contenter uniquement d'un engagement politique de principe de la part d'Israël pour établir un État palestinien, mais n'exigerait pas nécessairement de voir des mesures concrètes vers une démarche d'une telle envergure. Dans une tribune du Washington Post du journaliste David Ignatius, il est souligné que le délai envisagé pour tout processus de normalisation entre les pays est de plus en plus court, puisque les élections américaines approchent à grands pas, et que la guerre à Gaza met en danger sa réalisation.

L'Arabie saoudite n'insistera pas pour que des mesures concrètes soient prises sur le terrain en vue de la reconnaissance par Israël d'un État palestinien comme condition de la normalisation, et se contentera plutôt d'une déclaration de soutien à une solution à deux États, selon des sources de haut rang au Moyen-Orient. Riyad souhaite vivement promouvoir cet accord, dans le cadre duquel une vaste alliance de défense sera promue avec les États-Unis, à l’instar de l’accord de défense similaire entre les États-Unis et les pays de l’OTAN. Dans les prochains jours, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken effectuera sa sixième visite au Moyen-Orient depuis le début de la guerre. Selon le Washington Post, Blinken pourrait commencer sa visite en Arabie saoudite et, de là, atteindre Israël. Au centre de la visite du diplomate américain, la reprise des pourparlers de normalisation. Il y a quelques jours, le site Bloomberg a rapporté que les États-Unis et l'Arabie Saoudite avaient récemment repris les négociations sur la création d'une vaste alliance de défense - pour la première fois depuis le 7 octobre.

Saudi Press Agency

Il a également été rapporté, dans le Washington Post, que les États-Unis avaient informé Israël que le processus de normalisation devait progresser dans les deux prochains mois. En raison des exigences des Saoudiens, l'administration Biden devra approuver l'accord au Sénat jusqu'en juin, après quoi il sera très difficile de le promouvoir en raison de la proximité des élections présidentielles qui auront lieu début novembre. Ces derniers jours, l’administration Biden a intensifié ses efforts pour faire avancer sa vision de la région, qui comprend la normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite et la création d’un État palestinien dans les territoires de Gaza et de Cisjordanie (Judée-Samarie).

Miriam Alster/Pool Photo via AP

Selon de nombreuses informations parues ces derniers jours dans les médias américains, l’administration Biden se prépare à reconnaître un État palestinien de manière unilatérale. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, a déclaré à plusieurs reprises la semaine dernière qu'une mesure similaire était également envisagée à Londres, qui pourrait être mise en œuvre dès l'annonce d'un cessez-le-feu à Gaza, sans attendre la fin officielle et définitive du conflit. Une guerre qui, selon David Cameron, pourrait prendre plusieurs années.