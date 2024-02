Accord sur les otages : le Hamas veut la libération du Marwan Barghouti, leader terroriste du Fatah

Un haut responsable du Hamas a affirmé que le groupe terroriste étudie toujours un projet d’accord en plusieurs étapes pour libérer les otages israéliens, en échange d’une pause prolongée dans l’offensive israélienne contre le Hamas et de la libération des prisonniers de sécurité palestiniens.

Osama Hamdan, haut responsable du Hamas à Beyrouth, affirme que le groupe terroriste au pouvoir à Gaza reste déterminé à répondre à ses demandes initiales de cessez-le-feu permanent. Israël est prêt à interrompre les combats afin d’obtenir la libération des otages, mais insiste sur le fait qu’il ne mettra pas fin à sa campagne militaire tant que le Hamas ne sera pas détruit. Hamdan affirme également que le Hamas demande la libération de milliers de prisonniers palestiniens détenus pour des actes liés au conflit avec Israël, y compris ceux purgeant des peines d’emprisonnement à perpétuité. Il en mentionne deux par leur nom, dont le terroriste condamné par le Fatah Marwan Barghouti, considéré comme un candidat de premier plan pour diriger l’Autorité palestinienne. Barghouti a été arrêté par Israël en 2002 et purge cinq peines à vie pour avoir planifié trois attaques terroristes qui ont tué cinq Israéliens pendant la deuxième Intifada.

AP Photo/Hussein Malla

En plus de Barghouti, Hamdan nomme Ahmad Saadat, chef du groupe terroriste du Front populaire de libération de la Palestine, ainsi que des prisonniers du Hamas et de l’organisation terroriste du Jihad islamique palestinien. Saadat purge une peine de 30 ans pour son rôle dans l’assassinat en 2001 du ministre israélien du Tourisme Rehavam Ze’evi. Hamdan a affirmé à la télévision libanaise LBC que le Hamas insiste sur un cessez-le-feu permanent, rejetant l’approche par étapes de la proposition, avec plusieurs pauses dans les combats. « Il est impossible que cela soit acceptable pour la résistance », dit-il. « Nous avons essayé des trêves temporaires et il s’est avéré que les Israéliens ne les respectent pas, mais les violent toujours. », a-t-il souligné. Une trêve d’une semaine en novembre s’est terminée après que le Hamas n'a pas fourni de nouvelle liste d’otages à libérer qui répondait aux critères précédemment convenus et a tiré des roquettes sur Israël.