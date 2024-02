Arabie saoudite : 17 projets de grande ampleur en cours pour moderniser le royaume

Dix-sept méga projets sont en cours pour transformer l'Arabie saoudite dans le cadre du plan Saudi Vision 2030, qui vise à diversifier son économie et à réduire sa dépendance aux hydrocarbures. Le Fonds d'investissement public, le fonds souverain de l'Arabie saoudite qui gère plus de 620 milliards de dollars d'actifs, est au cœur de l'initiative. Certains projets sont d’une telle ampleur qu’ils sont définis comme des giga-projets. Le prince héritier Mohammed ben Salmane cherche à remettre en question le concept traditionnel de ville et du style de vie saoudien.

Onze projets ont été annoncés au sein de Neom, dont The Line, une ville longue de 170 km et haute de 500 mètres.

Le projet Mer Rouge, également annoncé en 2017, devrait dynamiser l'industrie touristique en plein essor de la région. Cette destination de luxe située sur la côte ouest, dans la province de Tabuk, est entourée par la quatrième plus grande barrière de corail au monde.

Le projet couvre plus de 28 000 kilomètres carrés et comprend un archipel de plus de 90 îles, des volcans endormis et d'anciens sites archéologiques.

Les plans comprennent un complexe écologique creusé dans les montagnes, des villas futuristes sur pilotis offrant des vues rivalisant avec celles des Maldives et de nouveaux habitats de mangroves. D’ici 2030, il abritera 50 hôtels de 8 000 chambres et jusqu’à 1 000 propriétés résidentielles.

En outre, le développement d’AlUla, un territoire estimé à la taille de la Belgique, devrait transformer la région en l’une des capitales culturelles du royaume.

Le site patrimonial est déjà une destination touristique populaire et inscrit à l'UNESCO. La Commission royale pour AlUla (RCU) a été créée en 2017 pour préserver et développer ce site archéologique vieux de 2 000 ans.

Par ailleurs, Qiddiya fait partie des 17 projets. C'est un gigantesque centre de divertissement, de sport et de culture situé juste à l'extérieur de Riyad.

Il devrait devenir l'une des plus grandes destinations de divertissement au monde, sur plus de 334 kilomètres carrés. A terme, il comprendra un parc à thème Six Flags, un parcours de golf de championnat Jack Nicklaus, un parc aquatique et un stade.