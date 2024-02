Israël : la banque Leumi bloque le compte de l'UNRWA

La banque israélienne Leumi a décidé de bloquer le compte bancaire de l'UNRWA, l'agence d'aide des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, craignant que les fonds déposés sur le compte de l'organisation, censés aider les civils, aident également des agents terroristes dans la bande de Gaza, a rapporté dimanche soir le site Ynet.

La banque a annoncé sa décision dans une lettre envoyée à l'agence et a déclaré qu'il existait de réels soupçons selon lesquels les fonds de l'agence étaient utilisés à des fins terroristes contre Israël. L'UNRWA possède un compte bancaire actif auprès de la banque, qui a récemment averti l'agence qu'elle craignait que des opérations sur ce compte soient effectuées en violation de la loi interdisant le transfert de fonds à des organisations terroristes.

La banque a récemment constaté un certain nombre d'opérations inhabituelles sur le compte de l'UNRWA et a donc décidé de le bloquer immédiatement. De nombreux pays, dont les Etats-Unis et la France, ont suspendu leur financement à l'organisation onusienne le temps de faire la lumière après les informations fournies par Israël selon lesquelles 12 employés de l'agence ont participé au massacre du 7 octobre.