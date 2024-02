Tsahal a fait irruption dans le quartier général de la brigade de Khan Younès du Hamas

L'armée israélienne a déclaré que les troupes de la brigade Givati avaient perquisitionné le quartier général principal de la brigade Khan Younès du Hamas dans le sud de la bande de Gaza, utilisé par le groupe terroriste pour s'entraîner avant l'assaut du 7 octobre.

Le complexe, connu sous le nom d'avant-poste d'al-Qadsia, abritait également le bureau de Muhammad Sinwar, un haut commandant militaire du Hamas et le frère du chef du groupe terroriste à Gaza, Yahya Sinwar, selon Tsahal. L'armée israélienne a affirmé qu'al-Qadsia constitue le principal avant-poste de la brigade Khan Younès du Hamas, qui comprenait un terrain d'entraînement avec des entrées factices vers des communautés israéliennes, des bases de Tsahal et des véhicules militaires, afin que le Hamas puisse simuler et préparer les attaques du 7 octobre.