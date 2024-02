Un navire britannique touché par une attaque de drone houthie au large du Yémen

Un cargo britannique battant pavillon de la Barbade a été attaqué par un drone lancé par les Houthis alors qu'il naviguait en mer Rouge, a déclaré l'agence britannique des opérations commerciales maritime (UKMTO). Le navire a été touché alors qu'il se trouvait à 57 milles nautiques de la ville portuaire yéménite d’Hodeidah, subissant des dommages mineurs. L’attaque n’a fait aucun blessé.

Ces informations ont été diffusées par l’UKMTO alors que les Houthis ont affirmé avoir tiré des missiles navals sur deux navires qui circulaient en mer Rouge, le Star Nasia et le Morning Tide. Le porte-parole militaire du groupe terroriste yéménite, Yahya Saree, a déclaré dans un discours télévisé qu'il s'agissait de navires américains et britanniques, mais les données des systèmes de suivi des navires indiquent qu'ils battaient pavillon des Îles Marshall et de la Barbade.

Par ailleurs, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin a appelé lundi son homologue saoudien, le prince Khaled Ben Salmane, avec lequel il a abordé l'action militaire américaine contre les milices liées à l'Iran au Moyen-Orient. Cette conversation faisait suite à l’attaque en Jordanie qui a tué trois soldats américains, selon un communiqué du ministère américain de la Défense. Les deux parties ont souligné l'importance de la coopération dans le contexte des hostilités en Irak et en Syrie, ainsi que de la menace posée par les Houthis au Yémen.

Lundi également, 40 combattants houthis ont été tués dans des frappes américano-britanniques menées au Yémen au cours des deux derniers jours, selon Sky News en langue arabe, citant des sources yéménites. De plus, la Russie et la Chine ont condamné les frappes aériennes américaines en Irak et en Syrie lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, lundi en fin de journée, accusant Washington de déstabiliser la stabilité régionale.