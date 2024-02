Une frappe aérienne vise des dirigeants du Hezbollah irakien à Bagdad (média)

Un drone a frappé une voiture dans la capitale irakienne mercredi soir, tuant trois membres de la puissante milice des Kataeb Hezbollah, dont un commandant de haut rang, selon des responsables de la milice, a rapporté l'Associated Press.

La frappe s'est produite sur une artère principale du quartier de Mashtal, dans l'est de Bagdad. Une foule s'est rassemblée tandis que les équipes d'intervention d'urgence fouillaient les décombres. Deux responsables des milices soutenues par l'Iran en Irak ont déclaré que l'une des personnes tuées était Wissam Mohammed "Abu Bakr" al-Saadi, le commandant en charge des opérations des Kataeb Hezbollah en Syrie. Les responsables ont parlé sous le couvert de l'anonymat car ils n'ont pas été autorisés à parler aux journalistes. Cette frappe est intervenue quelques jours après que l'armée américaine a lancé un assaut aérien sur des dizaines de sites en Irak et en Syrie utilisés par les milices soutenues par l'Iran et les Gardiens de la révolution iraniens, en représailles à une attaque de drone qui a tué trois soldats américains en Jordanie fin janvier.