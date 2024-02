Sommet arabe à Riyad pour discuter du jour d'après à Gaza

Deux diplomates arabes de haut rang ont déclaré au Times of Israel (TOI) qu'un sommet se tient jeudi en Arabie saoudite afin de parvenir à une "position arabe unie" sur la guerre à Gaza, ainsi qu'à des discussions pour ce que l'on appelle "le jour d'après".

Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de la Jordanie, des Émirats arabes unis et du Qatar, qui ont joué un rôle central dans la facilitation des pourparlers entre Israël et les Palestiniens, y participent. Selon TOI, un représentant de l'Autorité palestinienne (AP) assistera également à cette réunion officieuse, dans le cadre de ce que les sources appellent "un effort continu de Riyad pour étendre sa coopération avec Ramallah", et alors que l'Arabie saoudite veut renforcer sa stature régionale mais aussi mondiale grâce à l'aboutissement de la normalisation de ses relations avec Israël, menée par Washington.

Bahreïn, le Koweït et Oman, issus du Conseil de coopération du Golfe, qui compte six membres ne seront, eux, pas représentés.

Les diplomates ont rappelé qu'un accord de principe pour la création d'un État palestinien était l'une des conditions sine qua non qu'Israël devrait remplir pour avancer vers son intégration régionale.

Selon l'un des diplomates arabes, l'Autorité palestinienne devra également demander publiquement l'aide des cinq pays participants qui "ont exprimé leur volonté de coopérer à une telle entreprise", mais cette aide ne pourra pas provenir d'Israël. En outre, l'initiative devra être assortie d'un calendrier pour la création d'un État palestinien. Selon TOI, des réunions secrètes avaient déjà été organisées par Riyad avec Le Caire, Amman et Ramallah. En revanche, la réunion élargie de jeudi devrait être davantage axée sur la réforme de l'Autorité palestinienne.