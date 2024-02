De nouvelles preuves de Tsahal confirment le financement iranien destiné au Hamas

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a présenté jeudi des enveloppes remplies d'argent venant de Téhéran et destinées au chef du Hamas, Yahya Sinwar. "D'après ce que nous avons saisis à Gaza, nous comprenons que Sinwar prend avant tout soin de lui-même. Le Hamas se bat, les citoyens de Gaza souffrent et Sinwar fait la fête avec sa famille grâce à l'argent iranien. Mais c'est fini, Sinwar est devenu un terroriste en fuite. Les informations que le Hamas a gardées pour lui orientent les combattants de Tsahal vers les endroits les plus sensibles", a-t-il déclaré.

IDF

Le ministre de la Défense a reçu un aperçu des dernières découvertes apportées de la bande de Gaza par le chef des renseignements, le général de brigade Avi Kinan.

"Les choses qui viennent des combattants à Gaza tout au long des mois de l'opération sont étonnantes. Il y a ici d'énormes quantités de matériel sur ordinateurs et papiers. Ces informations circulent, sont décodées ici par les meilleurs experts de Tsahal", a-t-il affirmé à la fin de la visite.

"Les forces démantèlent les cibles selon les plans du Hamas. Nous avons appris des choses très intéressantes sur l'ampleur du flux d'argent iranien vers le Hamas dans la bande de Gaza. Cette chose nous est connue depuis des années, mais ici il y a une preuve claire des sommes qui ont été transférées, quand elles sont arrivées, dans quelles mains, et bien sûr ce que nous voyons, c'est que Sinwar prend soin de lui-même", a-t-il poursuivi. "Sur des millions de dollars, un million lui revient, et met ce dont il a besoin dans sa poche", a-t-il conclu.