Israël recherche des dépouilles d'otages parmi les 350 corps ramenés de Gaza

Plus de 350 corps ont été ramenés de Gaza en Israël depuis le début de la guerre afin de vérifier s'il s'agit des restes d'otages israéliens, a rapporté vendredi la radio Kan Reshet Bet.

Les corps ont été amenés au Centre national de médecine légale d'Israël d'Abu Kabir, à Tel Aviv. L'armée israélienne avait annoncé plus tôt qu'elle avait ramené des corps de Gaza pour tenter de retrouver des corps d'otages. Les corps qui se sont avérés ne pas être ceux d'otages ont été renvoyés à Gaza. Début janvier, des images de Gaza ont montré Tsahal exhumant des corps dans un cimetière du sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne a déclaré à NBC News que "Tsahal mène des opérations précises de sauvetage d'otages dans les endroits spécifiques où des informations indiquent que les corps des otages pourraient se trouver". "Le processus d'identification des otages, mené dans un lieu sûr, garantit des conditions professionnelles optimales et le respect des défunts. Les corps dont il est établi qu'ils ne sont pas ceux d'otages sont restitués avec dignité et respect", a ajouté l'armée israélienne.