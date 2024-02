Gaza : l'armée israélienne trouve des lance-roquettes près d'un jardin d'enfants et d'une mosquée

La 646e brigade de réserve de Tsahal, qui opère actuellement dans la région de Khan Younès, a effectué des raids sur les infrastructures terroristes et localisé de nombreuses armes.

Lors d'un raid, des lance-roquettes placés par des terroristes du Hamas ont été localisés près d'un jardin d'enfants et d'une mosquée. Les lanceurs qui étaient chargés vers l'Etat d'Israël ont été détruits. En outre, lors de l'examen d'une installation d'eau civile dans la région, Tsahal a localisé un puits menant à une voie souterraine à l'intérieur de l'installation. Lors de l'opération, deux terroristes ont été découverts dans le souterrain. De plus, lors d'un raid sur des propriétés utilisées par des terroristes du Hamas, de nombreuses armes ont été trouvées, comme des missiles RPG, des explosifs, des kalachnikovs, des uniformes et des gilets pare-balles.