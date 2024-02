Arabie saoudite : "Within Sand", le premier film tourné à Neom est une ode à l'héritage bédouin

"Within Sand", le premier film saoudien entièrement tourné à Neom, a été réalisé par le jeune cinéaste saoudien Moe Alatawi. Ce film primé est basé sur une légende saoudienne bédouine et sera projeté en avant-première cette semaine aux Émirats arabes unis au Festival du film d'Al Ain. "Within Sand" a été primé au Festival international du film de la Mer Rouge en 2022, et a reçu le prix du jury à Jeddah la même année.

ll raconte l'histoire d'un jeune marchand de tabac, Snam, voyageant seul à travers le désert et qui se retrouve pris dans une embuscade tendue par une bande de voleurs. Privé de son chameau, de sa nourriture et de tout moyen de protection, il part seul pour survivre.

FRANCK FIFE / AFP

Le film d’Alatawi met en vedette de jeunes acteurs– Adwa Fahd (From the Ashes de Netflix), Muhand Alsaleh, Fatima Alsharif et Obaid Alwadaani.

Les costumes d'époques plongent le spectateur dans un univers authentique qui retranscrit fidèlement l'héritable bédouin; les pièces bleu vif ornant les chameaux sont fabriquées à la main. Le film a été réalisé avec une équipe à 60% saoudienne, avec deux productrices saoudiennes, qui ont travaillé en étroite collaboration avec la tribu Bani Attiya de la région pour restaurer de manière unique l'héritage bédouin.

​