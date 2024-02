Les Iraniens célèbrent les 45 ans de la Révolution islamique en brûlant des drapeaux israéliens

L'Iran célèbre dimanche les 45 ans de la révolution islamique de 1979, qui a vu le renversement du Shah de Perse et l'ascension au pouvoir du régime des Ayatollahs. Le jour de fête du régime est marqué comme à l'accoutumée par des processions de haine contre Israël, cette fois exacerbées par la guerre à Gaza. Dans tout le pays, les manifestants ont brûlé des drapeaux israéliens et américains et crié "Mort à l'Amérique, Mort à Israël".

AP Photo/Vahid Salemi)

Les célébrations de l'anniversaire de la révolution surviennent alors que l'Iran est profondément impliqué dans les attaques contre Israël de par son soutien au Hamas et ses liens avec le Hezbollah, ainsi qu'avec les milices pro-iraniennes en Irak et les rebelles houthis au Yémen qui ciblent l'État hébreu avec des drones, des roquettes et des missiles. Dès les premières heures du matin, des milliers d'Iraniens ont défilé dans les rues des principales villes, tandis que les places étaient décorées de drapeaux, de ballons et de bannières portant les slogans de la révolution et des slogans religieux. À Téhéran, des foules ont agité des drapeaux iraniens et des bannières avec l'image du leader suprême Ali Khamenei. Ils ont exprimé leur soutien au régime, portant des bannières sur lesquelles était écrit "Mort à l'Amérique, Mort à Israël".

La télévision d'État iranienne a rapporté que des manifestants soutenant le régime se sont rassemblés dans de nombreuses villes et villages, et que "des millions ont participé aux rassemblements à travers le pays". Sur la place Azadi à Téhéran, les événements comprenaient une démonstration de force de l'armée iranienne, qui a exposé des missiles, y compris des missiles balistiques, et des drones de type "Shahed-136", que l'Iran fournit à la Russie pour sa guerre en Ukraine. Pendant les célébrations, un parachutiste a sauté d'un avion, portant le drapeau palestinien.

https://twitter.com/i/web/status/1756643241364263362 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le président iranien Ebrahim Raïssi a prononcé un discours appelant à l'expulsion d'Israël, "le régime sioniste" de l'ONU, et la foule lui a répondu par des cris de "Mort à Israël". Raïssi a affirmé que ce qui se passe actuellement à Gaza est un crime contre l'humanité, et que les partisans du "régime criminel" en Israël sont les États-Unis et certains pays occidentaux. Il a par ailleurs accusé Israël de violer 400 déclarations, décisions et accords d'organisations internationales.