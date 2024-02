Les Houthis prennent pour cible un cargo en mer Rouge

Les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont annoncé lundi avoir ciblé le navire de charge Star Iris en mer Rouge, marquant ainsi la dernière attaque de ce type en lien avec le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza. Le porte-parole militaire houthi, Yahya Saree, a déclaré à la télévision que le navire était américain, bien que les informations de suivi maritime montrent qu'il est immatriculé sous le pavillon des Îles Marshall et appartient à des propriétaires grecs.

https://twitter.com/i/web/status/1756957888726077472 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La société de sécurité maritime britannique Ambrey et l'UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) ont rapporté que ce vraquier, naviguant sous pavillon des Îles Marshall et propriété grecque, a été visé par des missiles lors de deux incidents distincts dans le détroit de Bab al-Mandab. Selon Ambrey, le navire a subi des dommages sur son flanc tribord.

Les Houthis, qui contrôlent les zones densément peuplées du Yémen, ont intensifié leurs attaques contre la navigation commerciale internationale depuis mi-novembre, en réaction aux opérations militaires israéliennes à Gaza, exprimant leur solidarité avec le Hamas. Ces agressions ont contraint plusieurs compagnies maritimes à éviter la mer Rouge, privilégiant un itinéraire plus long et plus onéreux autour de l'Afrique.

Ambrey a précisé que l'attaque avait été détectée près du navire à environ 23 milles nautiques au nord-est de Khor Angar, Djibouti, et 40 milles nautiques au sud-ouest de Mokha, un port yéménite sur la mer Rouge. Le navire se dirigeait vers Bandar Imam Khomeini en Iran, ce qui, selon Ambrey, explique probablement la cible de l'attaque, étant donné les échanges réguliers de cargaisons en vrac entre le propriétaire du navire et l'Iran. Le groupe propriétaire du vraquier est coté à l'indice boursier NASDAQ, ce qui pourrait être la raison de cette attaque, a ajouté Ambrey. L'UKMTO a confirmé que l'équipage était indemne et que le navire continuait sa route vers le prochain port d'escale, après avoir été visé par deux missiles à 40 milles nautiques au sud de Mokha.