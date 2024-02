Les Occidentaux et leurs alliés arabes considèrent Mahmoud Abbas comme un obstacle pour l’après-guerre à Gaza

L'insistance de Mahmous Abbas à rester au pouvoir "entrave" les plans des nations arabes et occidentales pour l'après-guerre à Gaza. Pour eux, le président de l’Autorité palestinienne (AP) est plutôt considéré comme un "poids mort", a rapporté dimanche le Wall Street Journal (WSJ). Abbas, 88 ans, est perçu comme un obstacle sur la voie de la réforme de l'AP que de nombreuses parties considèrent comme nécessaire pour lui permettre de gouverner Gaza après la guerre.

AP Photo/Daniel Ochoa de Olza

Si, en public, les États-Unis disent qu'une AP revitalisée devrait gouverner à la fois la Cisjordanie et Gaza et "que le bureau d'Abbas a des idées de changements qui sont un pas dans la bonne direction", en privé, les responsables occidentaux et arabes estiment qu'une revitalisation signifie "la destitution d'Abbas ou au moins l'affaiblissement de ses pouvoirs", indique de WSJ.

Parmi les personnalités mentionnées par le journal américain comme successeurs potentiels figurent un ancien Premier ministre de l'Autorité palestinienne, Salam Fayyad, l'ancien chef de la sécurité de Gaza en exil, Mohammed Dahlan, et Marwan Barghouti, un leader palestinien populaire emprisonné depuis 2002 en Israël, condamné à plusieurs peines à perpétuité pour les meurtres de plusieurs Israéliens.

AP / Majdi Mohammed

Contacté par le WSJ, Salam Fayyad a déclaré au quotidien qu'il avait "entendu dire que certains membres du gouvernement américain soutiendraient sa nomination, mais qu'il n'avait pas été approché", écrit le WSJ. Également contacté, Mohammed Dahlan, qui a été décrit par les responsables américains comme un acteur clé de l'avenir de Gaza, a déclaré qu'il ne voulait pas diriger Gaza mais qu'il chercherait à ce que le parti qu'il a fondé se présente aux prochaines élections palestiniennes. "Je ne suis pas à la recherche d'un emploi", a-t-il assuré.

Selon des responsables arabes cités par le WSJ, Mahmoud Abbas devrait se rendre à Doha, au Qatar, cette semaine, pour présenter son plan de reconstruction de Gaza après la fin de la guerre entre Israël et le Hamas.