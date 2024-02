La Ligue arabe met en garde contre l'offensive "folle" de Rafah

Le chef de la Ligue arabe prévient qu'une offensive terrestre israélienne dans la ville de Rafah, à l'extrême sud de Gaza, conduirait à une "catastrophe humanitaire" et menacerait la stabilité de la région.

"Nous appelons toutes les parties qui comprennent la gravité de la situation à agir immédiatement pour mettre fin à ces plans insensés", a déclaré le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, dans un communiqué. Plus de la moitié des 2,3 millions d'habitants de Gaza ont trouvé refuge à Rafah après avoir fui d'autres endroits du territoire. "Quel est le sens de la justice et des organisations internationales si elles restent incapables de faire respecter un cessez-le-feu et de mettre fin à ces massacres quotidiens épouvantables ?", a-t-il poursuivi.

Ahmad HASSAN / AFP

De son côté, Israël affirme que Rafah est un bastion clé du Hamas. Cette déclaration intervient un jour après que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a ordonné à son équipe de négociation de se retirer des pourparlers du Caire visant à négocier un cessez-le-feu avec le Hamas. M. Netanyahou avait accusé le Hamas de formuler des exigences "délirantes" et "inacceptables" pour l'Etat hébreu.