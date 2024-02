L'Égypte pourrait permettre le déplacement de la population gazaouie dans le Sinaï (médias)

Des travaux visant à établir une zone d'accueil de réfugiés palestiniens issus de la bande de Gaza auraient débuté en territoire égyptien, selon des médias locaux.

"Les travaux de construction observés dans le Sinaï le long de la frontière avec Gaza et le périmètre de sécurité autour d'une étendue de terre déterminée sont des signes sérieux indiquant que l'Egypte pourrait se préparer à accepter, et à permettre le déplacement de la population de Gaza vers le Sinaï, en coordination avec Israël et les Etats-Unis", a publié Mohamed Sabry, journaliste-blogueur sur X (ex-Twitter).

Selon la fondation Sinaï, les travaux visent à créer une zone fermée près de la frontière avec la bande de Gaza pour accueillir la population gazaouie qui souhaiterait quitter le territoire, si l'armée israélienne mène une opération antiterroriste à Rafah. La zone, qui devrait être prête d'ici une dizaine de jours, serait une façon pour l'Egypte de condenser la vague migratoire et de ne pas devoir gérer des milliers de réfugiés gazaouis dispersés sur l'ensemble du territoire. Depuis l'annonce de l'opération israélienne imminente à Rafah, frontalière avec l'Egypte, Le Caire menace Israël de rompre les relations diplomatiques si des réfugiés venaient à traverser la frontière.