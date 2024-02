L'armée israélienne confirme la mort d'un haut commandant du Hezbollah et de son adjoint

L'armée israélienne a déclaré jeudi avoir éliminé un commandant du Hezbollah au sein de la force d'élite Radwan du groupe terroriste, ainsi que son adjoint, lors d'une frappe dans le sud du Liban hier.

Tsahal a indiqué que des avions de combat ont frappé la nuit dernière un bâtiment utilisé par le Hezbollah à Nabatieh, éliminant Ali Muhammad al-Debes et son adjoint Hassan Ibrahim Issa.

Selon Tsahal, al-Debes, commandant de la force Radwan, était l'un des cerveaux de l'attentat à la bombe à la jonction de Megiddo, dans le nord d'Israël, en mars 2023, et avait planifié et mené d'autres attaques contre Israël, y compris au cours de la guerre en cours. Selon les médias israéliens, il était responsable des affaires palestiniennes au sein du groupe terroriste Hezbollah. L'armée israélienne a également frappé plusieurs positions du Hezbollah au cours des dernières heures, à Blida et Maroun al-Ras, dans le sud du Liban.