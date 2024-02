Tsahal a intensifié les attaques contre le Hezbollah après de vives tensions dans le nord du pays (Gallant)

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré jeudi que l'armée avait intensifié ses attaques contre le Hezbollah d'un niveau sur dix, avertissant que "les avions de l'armée de l'air qui volent actuellement dans le ciel du Liban ont des bombes plus lourdes pour des cibles plus éloignées".

S'exprimant lors d'une simulation de guerre menée par le comité de préparation aux situations d'urgence, M. Gallant a expliqué qu'ils se sont réunis après "une journée intense dans le nord", à la suite d'un barrage de roquettes meurtrier sur le quartier général du commandement nord de l'armée israélienne.

Selon lui, le Hezbollah a progressé d'"un demi-pas", tandis qu'Israël a progressé d'un pas entier dans sa réponse au groupe terroriste, "mais c'est un pas sur dix".

"Nous pouvons attaquer non seulement à 20 kilomètres de la frontière, mais aussi à 50 kilomètres, à Beyrouth et partout ailleurs", a ajouté M. Gallant.

"Nous ne voulons pas en arriver à cette situation, nous ne voulons pas entrer en guerre. Nous souhaitons plutôt parvenir à un accord qui permettra le retour en toute sécurité des habitants du nord dans leurs maisons, dans le cadre d'un processus d'accord", a-t-il poursuivi, faisant référence aux 80 000 Israéliens déplacés par les attaques quotidiennes du Hezbollah. "Mais s'il n'y a pas d'autre choix, nous agirons pour ramener les résidents et créer la sécurité appropriée pour eux. Cela doit être clair pour nos ennemis comme pour nos amis. Et comme l'État d'Israël, l'establishment de la défense et Tsahal l'ont prouvé ces derniers mois, lorsque nous le disons, nous le pensons", a-t-il affirmé.

La réunion, à laquelle ont participé plusieurs ministres du gouvernement, des responsables de la défense et d'autres responsables civils, a simulé un scénario de guerre dans le nord d'Israël, avec des dommages potentiels aux lignes électriques, des problèmes de transport, de nourriture, et des évacuations médicales complexes, selon le ministère de la défense.