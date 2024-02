La reconstruction de Gaza après la guerre est estimée à 20 milliards de dollars (ONU)

Les dommages causés par le conflit à Gaza s'élèvent à ce jour à environ 20 milliards de dollars, selon un responsable d'un organisme commercial de l'ONU.

S'exprimant en marge d'une réunion de l'ONU à Genève, Richard Kozul-Wright, directeur à la CNUCED, a déclaré que les dommages étaient déjà quatre fois plus importants que ceux subis à Gaza pendant la guerre de sept semaines en 2014.

"Nous parlons d'environ 20 milliards de dollars si cela s'arrête maintenant", a-t-il dit.

Armée israélienne

M. Kozul-Wright avait déjà déclaré que Gaza aurait besoin d'un nouveau "plan Marshall" pour se remettre de la guerre, en référence au plan américain de redressement économique de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale.

Il a également précisé que l'estimation de 20 milliards de dollars est basée sur des images satellites et d'autres informations, et qu'une estimation plus précise nécessiterait que des chercheurs entrent dans la bande de Gaza.

La CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement) a déjà indiqué dans un rapport publié le mois dernier qu'il faudrait attendre la fin du siècle pour que l'économie de Gaza retrouve sa taille d'avant le conflit, et ce si les hostilités dans ce territoire "devaient cesser immédiatement".