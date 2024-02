"L'Autorité palestinienne est prête à assumer la responsabilité de Gaza après la guerre" (Mahmoud Abbas)

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a déclaré qu'il était prêt à assumer ses responsabilités à l'égard de la bande de Gaza "immédiatement après la cessation de l'agression contre notre peuple".

"Nous avons été et restons responsables de Gaza, et nous le resterons", a-t-il assuré dans une interview accordée au journal saoudien Asharq al-Awsat.

Commentant les informations selon lesquelles l'administration américaine pourrait être proche d'un projet de création d'un État palestinien, M. Abbas déclare : "Nous avons eu plusieurs réunions avec de hauts responsables américains, notamment [le secrétaire d'État américain Antony Blinken, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et le directeur de la CIA William Burns, et ils nous ont assuré de leur engagement en faveur de la solution à deux États et du soutien aux efforts de paix fondés sur le droit international."

Toutefois, M. Abbas a affirmé que le soutien des États-Unis à Israël entrave les progrès tangibles vers la création d'un État palestinien. "Ce qui compte le plus, c'est l'action sur le terrain, pas seulement les mots", a-t-il insisté. En réponse aux pressions américaines visant à "revitaliser" l'Autorité palestinienne par des réformes structurelles, notamment le transfert des fonctions présidentielles au Premier ministre, le dirigeant répond que le peuple palestinien est "indépendant dans sa prise de décision". M. Abbas a déploré l'absence d'un "partenaire israélien" pour la paix, affirmant que le Premier ministre Benjamin Netanyahou est devenu un "obstacle" à tout processus en ce sens.

Selon Mahmoud Abbas, un État palestinien comprenant la Cisjordanie et Gaza le long de la frontière de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, devrait d'abord obtenir le statut de membre à part entière des Nations unies par le biais d'une résolution du Conseil de sécurité, suivie d'une conférence de paix internationale assortie de garanties et d'un calendrier précis.