Israël paiera "par le sang" les attaques meurtrières au Liban (Nasrallah)

Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, a indiqué qu'il allait intensifier ses attaques contre Israël en réponse à la mort de 10 civils libanais tués lors d'attaques israéliennes cette semaine, déclarant qu'Israël paierait le prix "du sang".

Le Hezbollah et Israël échangent des coups de feu à la frontière israélo-libanaise depuis que la guerre de Gaza a éclaté en octobre, dans le cadre de leur confrontation la plus meurtrière en près de 20 ans. "La réponse à ce massacre doit être la poursuite et l'intensification du travail de résistance sur le front", a déclaré Hassan Nasrallah, lors d'un discours télévisé. "Nos femmes et nos enfants qui ont été tués ces jours-ci, l'ennemi paiera le prix du sang versé", a-t-il ajouté.

AP Photo/Bilal Hussein

Le chef du Hezbollah a également réagi aux récentes menaces du ministre de la Défense Yoav Gallant, qui a déclaré cette semaine que son pays pouvait bombarder n'importe quelle partie du territoire libanais, que ce soit à "20 km", ou "50 km" de la frontière, "à Beyrouth ou partout ailleurs". "Le ministre israélien (...) a oublié que la résistance au Liban a des missiles qui peuvent toucher tout le territoire israélien", a prévenu Hassan Nasrallah. Plus tôt dans la journée, le Hezbollah a annoncé que deux de ses membres avaient été tués, tandis que le groupe Amal, qui lui est allié, affirme que trois de ses membres ont péri dans une frappe israélienne. Tsahal a déclaré jeudi qu'elles avaient éliminé un haut commandant du Hezbollah au sein de la force d'élite Radwan du groupe terroriste, responsable d'un attentat à la bombe commis le 20 mars 2023 dans le nord d'Israël, ainsi que son adjoint, lors d'une frappe menée la nuit précédente dans le sud du Liban.