Israël serait à l'origine d'explosions de deux grands gazoducs en Iran cette semaine (New York Times)

Israël aurait mené des attaques contre deux grands gazoducs en Iran cette semaine, a rapporté vendredi le New York Times, citant deux responsables occidentaux et un responsable militaire affilié aux Gardiens de la révolution iranienne.

« Cela montre que les services secrets opérant en Iran ont élargi leur liste de cibles et ont progressé au-delà des sites militaires et nucléaires », a déclaré Shahin Modarres, analyste de la sécurité basé à Rome et axé sur le Moyen-Orient. « C’est un défi majeur et un coup dur pour la réputation des services de renseignement et de sécurité iraniens. » Le sabotage visait plusieurs points le long de deux gazoducs principaux dans les provinces de Fars et de Chahar Mahal Bakhtiari, tandis que la perturbation du service s’étendait aux maisons et aux infrastructures dans au moins cinq provinces du pays. L’un des pipelines, selon le quotidien va jusqu’à Astara, une ville adjacente à la frontière nord de l’Iran avec l’Azerbaïdjan. « Le niveau d’impact était très élevé parce qu’il s’agit de deux pipelines importants allant du sud au nord », a déclaré Homayoun Falakshahi, analyste principal de l’énergie à Kpler, cité par NYT. « Nous n’avons jamais rien vu de tel sur le plan de l’échelle et de la portée.