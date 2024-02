Les tunnels du Hezbollah bien plus dangereux que ceux du Hamas, selon une enquête de Libération

Une enquête du journal français Libération, largement relayée par les médias israéliens, décrit comment, depuis la guerre de 2006, l'organisation terroriste chiite a accéléré la construction, sous couvert d'"entreprises civiles de construction et d'agriculture", d'un réseau estimé à des centaines de kilomètres de tunnels. Tout cela avec l'aide de la technologie nord-coréenne.

David Cohen/Flash90

D'après les données de l'enquête, ces tunnels, d'une profondeur de 40 à 80 mètres et creusés à même la roche, sont "plus sophistiqués et plus dangereux" que ceux de Gaza, et l'explosion de certains pourrait provoquer un tremblement de terre ou des glissements de terrain.

JACK GUEZ / AFP

Elle révèle par ailleurs qu'Israël aurait largué des bombes au phosphore blanc dans le sud du Liban après le 7 octobre afin de brûler la végétation et de découvrir les entrées des tunnels. 12 d'entre elles auraient ainsi été localisées et bombardées. Une source militaire israélienne a indiqué au journal que Tsahal utilise des détecteurs de mouvement, des fibres optiques reliés au réseau 4G, des robots, des drones, ainsi que des sources d'informations, pour cartographier le réseau de tunnels.

L'enquête indique que la longueur du système de tunnels est de plusieurs centaines de kilomètres avec des embranchements qui atteignent probablement Israël et la Syrie. Certains tunnels sont très étroits et sont destinés à l'infiltration de terroristes en Israël, tandis que d'autres sont plus larges et sont destinés à abriter les batteries de missiles balistiques iraniens du type "Fateh 110".