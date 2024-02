Nouvelles manifestations contre le Hamas à Gaza (vidéo)

Une chaîne anti-Hamas sur Telegram appelée « Gaza’s Liberators » a partagé de nouvelles vidéos qui montrent des manifestations contre le groupe terroriste mardi soir dans la bande de Gaza.

Dans les courtes vidéos, qui seraient filmés à Rafah, la ville du sud où plus d’un million de Gazaouis déplacés se réfugient, et à Jabaliya au nord de la bande, les gens scandent des slogans contre les dirigeants du Hamas, qui riment en arabe : « Écoutez Haniyeh, rentrez de Turquie, écoutez Hamdan, rentrez du Liban », se référant au chef politburo du Hamas Ismail Haniyeh (qui vit maintenant au Qatar) et au haut responsable du groupe terroriste Osama Hamdan.

Dans d’autres images diffusées par la chaîne, les manifestants ont scandé « Sinwar, Haniyeh, le peuple est la victime », « Faites tomber le Hamas » ou encore « Le peuple veut un sac de farine ». Dans les deux endroits, la chaîne rapporte que les forces de sécurité du Hamas ont ouvert le feu sur les foules. À Jabaliya, une personne aurait été tuée et trois grièvement blessée. On ignore combien de personnes ont participé aux manifestations. Trois des vidéos ont été partagés par Avichay Adraee, porte-parole de l'armée israélienne en langue arabe, sur X, qui commente : « La population de Gaza connaît la cause de la tragédie dans la bande de Gaza et les conséquences du déluge de dévastation et de terreur généré par [le dirigeant du Hamas à Gaza Yahya] Sinwar et sa clique. » Au cours des dernières semaines, des vidéos des rassemblements anti-Hamas ont émergé dans la bande. Vendredi dernier, des émeutes ont éclaté après qu’un adolescent palestinien a été abattu par la police du Hamas alors qu’il tentait de récupérer des articles d’un camion d’aide humanitaire au terminal de Rafah en provenance d’Égypte.