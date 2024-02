Les terroristes de l'attentat de Ra'anana voulaient assassiner le porte-parole de Tsahal en langue arabe (police)

Les deux terroristes qui ont perpétré l'attaque à Ra'anana le 15 janvier 2024 prévoyaient d'assassiner Avihaï Adraee, l'actuel porte-parole de Tsahal en langue arabe, a révélé la police dans un communiqué.

Une femme âgée avait été tuée et au moins 17 personnes ont été blessées, dont au moins sept enfants et adolescents, lors d’une attaque terroriste combinée à la voiture-bélier et au couteau dans la ville de Ra'anana.

Gili Yaari /Flash90

Selon l'Orient-Le Jour, depuis le 7 octobre, la chaîne qatarie al-Jazeera le présente officiellement comme « le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne ». Lors de la guerre contre le Hamas, c’est lui que les Gazaouis aperçoivent pour les appeler à se désolidariser du groupe terroriste Hamas ou leur indiquer des quartiers « sûrs » vers lesquels se « réfugier ». Il est la personne qui révèle la réalité du terrain dans le territoire palestinien. Dernier exemple en date, les vidéos postées sur son compte X sur les nouvelles manifestations anti-Hamas dans la bande côtière.