Au moins 8 employés de l'UNRWA arrêtés par Tsahal pour leurs liens avec le Hamas

L'UNRWA a demandé à Israël la possibilité de s'adresser à 8 employés de l'organisation qui ont été arrêtés par les forces de Tsahal lors des combats dans la bande de Gaza, révèle un document obtenu par le quotidien israélien Maariv.

Les employés de l'UNRWA qui ont été arrêtés dans des circonstances les liant directement aux activités du Hamas, ont été transférés en Israël pour des enquêtes plus approfondies. Les arrestations ont eu lieu, d'octobre à février, dans différentes zones de la bande de Gaza. L'un des détenus est même soupçonné d'avoir participé activement au massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre. La direction de l'agence onusienne a demandé à Israël des informations sur les employés arrêtés de l'organisation, le lieu de leur arrestation, l'état de l'enquête à leur encontre et si leur affiliation au Hamas et l'activité terroriste a été prouvée.

Wisam Hashlamoun/Flash90

Les responsables israéliens soulignent que la demande de l'UNRWA n'a pas encore reçu de réponse et que les procédures d'enquête sur les huit détenus sont en cours. A la fin de la semaine dernière, dans son discours à la Conférence de Munich sur la sécurité, le ministre des Affaires étrangères Israel Katz a révélé la "brochure de l'UNRWA", contenant des preuves explicites de l'implication des membres de l'organisation dans des activités terroristes. Mercredi, les services de sécurité ont transmis au cabinet et à d'autres responsables gouvernementaux un rapport actualisé indiquant que sur environ 12 000 employés de l'UNRWA à Gaza, 440 sont actifs dans la branche militaire du Hamas, c'est-à-dire des terroristes combattant contre Israël. En outre, 7 000 employés de l'UNRWA ont un parent au premier degré qui est un terroriste du Hamas. Au total, sur 12 000 employés, près de 9 500 sont liés au Hamas. Il y a deux mois, Israël a transmis à l'ONU et aux États-Unis une liste de 12 membres du personnel de l'UNRWA qui ont activement participé au massacre dans les localités proches de la bande de Gaza.