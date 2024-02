Otages : "Nous élargirons le pouvoir accordé à nos négociateurs"(Gallant à l'envoyé américain)

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a rencontré jeudi après-midi l’envoyé américain Brett McGurk, en visite dans le cadre de la campagne de l’administration pour faire avancer les négociations sur les otages. Leur discussion a porté sur les efforts visant à rapatrier les 134 otages, les développements opérationnels dans les bastions du Hamas dans le centre et le sud de Gaza, et les efforts d’aide humanitaire facilités par Israël, en collaboration avec les dirigeants américains et les partenaires internationaux. « Nous élargirons le pouvoir accordé à nos négociateurs. En même temps, Tsahal prépare la poursuite d’intenses opérations terrestres » à Gaza, a déclaré Yoav Gallant dans une déclaration de son bureau.

Ariel Hermoni/ Defense ministry

Le ministre Gallant a souligné l’importance de démanteler les bataillons du Hamas dans le centre et le sud de Gaza. Il a également soulevé la question de l’agression iranienne par ses mandataires au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen, et a discuté de ses diverses activités visant à faire entrer clandestinement des armes et des explosifs en territoire israélien et à déstabiliser la région.

Le ministre Gallant a remercié M. McGurk de son leadership et de son engagement personnel à s’attaquer à la question des otages, ainsi que de sa position ferme contre le terrorisme.