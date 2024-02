Le gouvernement de l'Autorité palestinienne pourrait démissionner d'ici deux jours

Des sources palestiniennes prévoient la démission du gouvernement de l'Autorité palestinienne, dirigé par Mohammad Shtayyeh, dans les deux prochains jours, a rapporté dimanche le site de Sky News en arabe. Ces mêmes sources indiquent qu'un gouvernement de spécialistes sera formé en remplacement avant la fin de cette semaine.

Le site Al-Araby Al-Jadeed avait révélé, il y a une semaine, que lors de rencontres à Le Caire il y a deux mois, une délégation du Hamas a abordé l'avenir de la bande de Gaza. Les discussions auraient porté sur la mise en place de comités palestiniens comme première étape vers la restructuration de l'OLP, l'écartement de Mahmoud Abbas de la politique, et la création d'un gouvernement de technocrates au sein de l'Autorité palestinienne. Le Washington Post a fait état d'un projet américain, soutenu par un groupe restreint de pays arabes, visant à établir un État palestinien. Ce plan comprendrait "l'élaboration d'un plan détaillé et global pour une paix durable entre Israël et les Palestiniens, incluant un calendrier précis pour la création d'un État palestinien". Le journal américain signale que la proclamation de cet État est attendue "dans les prochaines semaines".

AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool

En réaction à cette initiative américaine, 99 membres de la Knesset israélienne ont exprimé leur opposition à une reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Cette motion a été approuvée majoritairement, avec le soutien de la plupart des partis d'opposition, tandis que le parti travailliste était absent. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a salué cette décision : "Je félicite les membres de la Knesset, y compris ceux de l'opposition, pour avoir largement soutenu ma proposition contre l'imposition unilatérale d'un État palestinien à Israël".