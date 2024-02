Le Premier ministre palestinien soumet la démission de son gouvernement

Le Premier ministre palestinien, Mohammad Shtayyeh, a annoncé lundi que son gouvernement avait soumis sa démission au président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Shtayyeh a annoncé sa démission et, de fait, la dissolution du gouvernement lors de la réunion régulière de ce matin. Il a ajouté qu'il estime que "les étapes suivantes nécessitent des besoins et des arrangements gouvernementaux et politiques différents". Dimanche, il a été rapporté que Mahmoud Abbas prévoyait de dissoudre le gouvernement et de nommer Mohammad Mustafa et un gouvernement de technocrates, dans le cadre des discussions sur l'après-Gaza et le besoin de réforme de l'Autorité palestinienne si elle souhaite reprendre le contrôle de Gaza.