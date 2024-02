"Israël a un plan pour évacuer les civils de Rafah" (Netanyahou à Fox News)

"Israël a un plan pour évacuer les civils de Rafah avant une opération attendue de l'armée dans cette ville", a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou lors de l'émission matinale américaine "Fox and Friends" sur Fox News. "Nous avons un plan combiné d'évacuation des civils et de destruction des bataillons du Hamas à Rafah... nous ferons sortir la population", a-t-il assuré.

"Ils auront la possibilité de partir", a-t-il ajouté à propos du million de civils réfugiés à la frontière sud de la bande de Gaza. En ce qui concerne les pourparlers de Doha en vue d'un accord sur les otages, Benjamin Netanyahou a réitéré que le Hamas avait des "exigences farfelues". "Il faut qu'ils reviennent à la réalité", a-t-il dit.

Le Premier ministre a également affirmé à Fox News que le peuple israélien était "uni comme jamais pour dire que nous n'accepterons pas un État palestinien qui mettrait Israël en danger". "Ce n'est pas ma position personnelle, c'est la position du peuple d'Israël", a-t-il souligné, en réponse à une question sur le commentaire du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui a déclaré hier que le Premier ministre "doublait la mise" dans son opposition à un État palestinien. "Le peuple d'Israël", a répondu Benjamin Netanyahou, "n'est pas stupide", ajoutant que Gaza était un État palestinien "de facto" et qu'il était utilisé "pour tuer, violer et kidnapper des Israéliens".

Miriam Alster/Pool Photo via AP

"Donner aux Palestiniens un État qui pourrait menacer Israël, reviendrait à récompenser le terrorisme", a-t-il poursuivi. Le président américain Joe Biden et son administration ont récemment insisté sur le fait que la guerre à Gaza devait se terminer par la création d'un État palestinien, si Israël souhaitait normaliser ses relations avec l'Arabie saoudite et parvenir à une paix véritable et durable.

Benjamin Netanyahou a affirmé dans l'interview "apprécier le soutien de M. Biden" et rappelé que les deux dirigeants étaient d'accord sur les objectifs de la guerre.