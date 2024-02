Opération à Rafah : les chefs de Tsahal et du Shin Bet se sont rendus au Caire

Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, et le chef du Shin Bet, Ronen Bar, se sont rendus au Caire la semaine dernière pour donner l'assurance aux responsables égyptiens que toute offensive militaire à Rafah ne pousserait pas les Palestiniens à franchir la frontière égyptienne, a rapporté lundi soir le site d'information Axios.

Le média, qui cite deux responsables américains, indique que les deux hauts responsables israéliens ont rencontré leurs homologues égyptiens pour discuter de la planification par Israël de l'offensive proposée. Israël affirme qu'il entrera dans Rafah pour éliminer le dernier bastion du Hamas. Il pense également que certains des otages et des dirigeants du Hamas se trouvent à Rafah. La communauté internationale s'oppose largement à l'opération, craignant pour le sort de plus d'un million de Palestiniens déplacés qui se réfugient à Rafah. L'Égypte a également averti à plusieurs reprises que les mesures prises par Israël pour forcer les Palestiniens déplacés à se réfugier en Égypte pourraient compromettre le traité de paix entre Jérusalem et Le Caire.