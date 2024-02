"Israël est déterminé à gagner la guerre à Gaza et à éliminer le Hamas, quel que soit le coût" (Nir Barkat)

Israël est déterminé à gagner la guerre à Gaza et à éliminer le Hamas, quel que soit le coût économique pour le pays, a déclaré le ministre de l'Economie et de l'Industrie, Nir Barkat.

L'économie israélienne, qui pèse 500 milliards de dollars, a été touchée par la guerre de plus de quatre mois contre le Hamas à Gaza, au cours de laquelle des milliers de personnes ont quitté le marché du travail israélien pour aller servir dans l'armée.

Mais M. Barkat a indiqué que la sécurité nationale n'était pas seulement primordiale, mais aussi vitale pour l'économie israélienne. Interrogé sur les conséquences pour Israël d'un déficit commercial accru et d'une nouvelle dégradation de sa notation, M. Barkat a déclaré à l'agence Reuters : "Nous sommes déterminés à faire en sorte que la sécurité nationale soit respectée et à gagner la guerre. Nous allons gagner la guerre quoi qu'il arrive", a-t-il assuré. Il a affirmé qu'Israël a surmonté des situations plus difficiles par le passé. "Je pense que lorsque les gens regardent l'économie d'Israël, ils veulent s'assurer, avant tout, que nous sommes un pays sûr", a-t-il déclaré lors d'une visite aux Émirats arabes unis pour une conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Par ailleurs, M. Barkat a affirmé qu'Israël emprunterait à court terme. Cet emprunt, combiné à l'impact économique de la guerre, augmenterait le ratio dette/produit intérieur brut - une mesure de la capacité d'Israël à rembourser sa dette - de 62 % à 70 %, selon lui.