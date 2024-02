L'Iran et le Hezbollah opèrent au Yémen pour aider les Houthis à mener leurs attaques (responsable américain)

"L'Iran et de son allié libanais, le Hezbollah, travaillent à l'intérieur du Yémen pour soutenir les attaques des Houthis contre le transport maritime international", a déclaré mardi un responsable américain.

Tim Lenderking, l'envoyé spécial des États-Unis pour le Yémen, a déclaré devant une sous-commission du Sénat que l'État iranien "équipait et facilitait" les attaques des Houthis, qui ont déclenché des frappes de représailles américaines et britanniques au Yémen. "Des rapports publics crédibles suggèrent qu'un nombre important d'agents du Hezbollah iranien et libanais soutiennent les attaques des Houthis depuis l'intérieur du Yémen", a déclaré M. Lenderking. "Je ne peux pas imaginer que le peuple yéménite veuille de ces Iraniens dans son pays. Cela doit cesser", a-t-il ajouté.

U.S. CENTCOM

En décembre, la Maison-Blanche a affirmé que l'Iran était "profondément impliqué" dans la planification des attentats, que les Houthis considèrent comme des actes de solidarité avec les Palestiniens dans le cadre de la guerre entre Israël et le Hamas.

M. Lenderking, qui s'occupe du dossier des Houthis depuis le début de l'administration du président américain Joe Biden, en aidant la diplomatie à geler une guerre civile brutale, a reconnu que les rebelles n'ont pas été dissuadés de poursuivre leurs attaques. "Le fait qu'ils continuent et qu'ils aient déclaré publiquement qu'ils ne s'arrêteraient pas tant qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu à Gaza, indique qu'ils n'ont pas l'intention de faire marche arrière", a poursuivi M. Lenderking.