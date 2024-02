Emeutes à Gaza : Washington évoque un "incident grave" et "pleure la perte de vies innocentes"

Après les émeutes dans le nord de Gaza plus tôt ce jeudi, la Maison-Blanche déplore un "incident grave" et déclare que les États-Unis pleurent "la perte de vies innocentes et reconnaissent la situation humanitaire désastreuse à Gaza, où des Palestiniens innocents essaient simplement de nourrir leurs familles". Le président Biden a lui-même affirmé que "la gravité de l'incident nécessitait une enquête".

L’incident, affirme un porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis dans une déclaration, "souligne l’importance d’élargir et de maintenir le flux d’aide humanitaire à Gaza, y compris par un éventuel cessez-le-feu temporaire. Nous continuons de travailler jour et nuit pour atteindre ce résultat". Des dizaines de Palestiniens ont été tués jeudi dans la ville de Gaza alors que des camions de secours entraient dans la ville. Le Hamas a immédiatement accusé Tsahal d'être responsable de la situation. L’armée a déclaré que la plupart des victimes étaient causées par une bousculade et étaient écrasées par les véhicules de ravitaillement. Des hommes armés ont également ouvert le feu dans la zone alors qu’ils pillaient les fournitures. Cependant, l’armée a également reconnu que les troupes ont ouvert le feu sur plusieurs Gazaouis, qui mettaient en danger les soldats.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que le nombre de morts s’élevait à 107, avec des centaines de blessés supplémentaires. Les chiffres n’ont pu être confirmés de manière indépendante. L'armée israélienne a publié une vidéo de drone montrant des milliers de personnes tenant d'atteindre les camions de secours alors qu’ils atteignaient la zone au nord de Gaza. Dans certains cas, les véhicules ont continué à rouler, repoussant la foule.