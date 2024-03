Elections parlementaires en Iran : les réformateurs déplorent un scrutin "peu libre et injuste"

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes en Iran pour l'élection d'un nouveau parlement. Mais la frustration croissante liée aux difficultés économiques et le mécontentement face aux restrictions des libertés politiques et sociales imposées par les dirigeants religieux radicaux devraient inciter de nombreuses personnes à rester chez elles. La télévision d'État a indiqué que les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8h00 et que le scrutin devrait durer 10 heures, bien que cette période puisse être prolongée.

https://twitter.com/i/web/status/1762268289974042663 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a qualifié le vote de devoir religieux, a été le premier à voter. "Votez dès les premières heures", a-t-il exhorté. L'élection constitue la première évaluation formelle de l'opinion publique suite aux manifestations antigouvernementales de 2022-23, qui ont conduit à l'une des plus graves crises politiques depuis la Révolution islamique de 1979.

Toutefois, les modérés et les conservateurs les plus influents n'ayant pas participé au scrutin et les réformistes l'ayant qualifié d'"élection non libre et injuste", la compétition se déroule entre les partisans de la ligne dure et les conservateurs qui proclament leur loyauté aux idéaux de la révolution islamique, ce qui pourrait réduire à néant les espoirs des dirigeants d'obtenir un taux de participation élevé. Selon les sondages officiels, seuls 41 % des Iraniens voteront vendredi.

Le ministère de l'intérieur a déclaré que 15 200 candidats se présenteront au parlement de 290 sièges, qui a peu d'impact sur la politique étrangère de l'Iran et sur le conflit nucléaire avec l'Occident, puisque ces questions sont déterminées par Khamenei.

https://twitter.com/i/web/status/1763301992514928691 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Si les partisans de l'establishment voteront probablement pour les candidats de la ligne dure, la colère générale de la population face à la dégradation du niveau de vie et à l'omniprésence de la corruption pourrait inciter de nombreux Iraniens à rester chez eux. Les militants iraniens et les groupes d'opposition diffusent largement le hashtag #VOTENoVote sur les réseaux sociaux, arguant qu'une forte participation légitimera la République islamique. Les élections législatives sont jumelées avec un vote pour l'Assemblée des experts, un organe influent de 88 sièges qui a pour tâche de choisir le successeur de M. Khamenei, âgé de 84 ans.