Gaza : l'UNRWA va recevoir une aide de 50 millions d’euros de l’Union européenne

L’UE va débloquer "en début de semaine prochaine" 50 millions d’euros d’aide à l'UNRWA, a annoncé vendredi la Commission européenne, avant le déblocage ultérieur de 32 millions supplémentaires.

L’Union européenne avait réclamé fin janvier un audit sur le fonctionnement de l’UNRWA, après des accusations sur l'implication de certains de ses employés dans l’attaque du 7 octobre en Israël.

La Commission avait alors précisé qu’elle déciderait ou non de suspendre son financement, en fonction des résultats de l’enquête de l’ONU. Bruxelles a "salué" vendredi cette enquête onusienne et la création d’un "groupe indépendant" destiné à évaluer l’UNRWA et sa "neutralité", selon un communiqué.

La Commission a par ailleurs indiqué avoir "trouvé un accord avec l’UNRWA".