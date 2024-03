Israël refuse toute négociation tant que le Hamas n'aura pas fourni la liste des otages vivants (média)

Israël a fait savoir à l'Egypte et au Qatar qu'il ne tiendrait pas de nouveau cycle de négociations concernant l'accord pour la libération des otages jusqu'à ce que le Hamas présente une liste des otages détenus qui sont encore en vie, a rapporté le site israélien Walla.

De plus, selon un haut responsable israélien, le Hamas doit apporter une réponse concernant le nombre de prisonniers palestiniens que les médiateurs ont proposé de libérer dans le cadre de l'accord.

Chaim Goldberg/Flash90

Par ailleurs, des responsables des services de renseignement égyptiens ont contacté Israël et ont proposé de tenir une nouvelle série de pourparlers au Caire la semaine prochaine. Un haut responsable israélien a noté qu'Israël avait refusé l'offre et a précisé que tant qu'il n'aurait pas reçu de réponses du Hamas, il lui serait impossible d'avancer dans les négociations. De hauts responsables israéliens ont affirmé ce vendredi qu’ils attendaient de voir si la pression américaine sur les médiateurs, amènerait le Hamas à fournir des réponses. Dans le même temps, des responsables égyptiens anonymes ont affirmé au Wall Street Journal que Le Caire a averti Israël qu'il aura recours au parachutage d'aide, qu'Israël l'autorise ou non, en raison de l'aggravation de la crise humanitaire à Gaza.

AP Photo/Fatima Shbair

Ces responsables ont affirmé qu'Israël et le Hamas sont encore loin de parvenir à un accord, en partie parce qu'Israël a refusé d'accepter des mécanismes concernant l'acheminement de l'aide. Les responsables ont indiqué que le Hamas a gelé ses communications avec les négociateurs de l'accord sur la libération des otages depuis la bousculade meurtrière de jeudi autour d'un convoi d'aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza. Le groupe terroriste a également menacé de se retirer complètement des négociations si un incident similaire se reproduisait, ont ajouté les responsables égyptiens.