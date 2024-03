La Shoah était nécessaire parce que "les Juifs voulaient contrôler l'Allemagne", affirme un responsable palestinien

Yasser Abou Sido, responsable du Fatah, s'est exprimé sur la chaîne de télévision égyptienne Sada Al-Balad le 23 février, où il a affirmé que la Shoah était une action nécessaire parce que les "Juifs prévoyaient de contrôler l'Allemagne", selon une traduction de l'Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient (MEMRI). Sido a commencé l'interview en comparant les condamnations internationales d'une éventuelle opération militaire de Tsahal à Rafah à la Shoah.

"Je voudrais poser la question suivante : pourquoi l'Holocauste a-t-il eu lieu ? Je ne suis pas un partisan d'Hitler", a déclaré M. Sido, mais il a ajouté que "lorsque Hitler a perpétré l'Holocauste, il avait des raisons évidentes". "Les Juifs et les sionistes se sont vu offrir plusieurs endroits dans le monde : en Argentine, en Ouganda, dans le nord du Sinaï, dans le sud de l'Irak. Mais ils ont choisi la Palestine pour d'autres raisons que nous évoquerons plus tard", a-t-il déclaré.

"Ils avaient l'intention de s'emparer de l'Allemagne. Ils ont commencé à détruire l'économie et les valeurs morales de l'Allemagne. Hitler a réagi en faisant descendre les Juifs dans la rue et en leur faisant lécher les trottoirs. Ils le savent très bien. La Nuit de Cristal est bien connue dans l'histoire juive, mais il en va de même pour la Nuit des longs couteaux, lorsque les Juifs ont reçu l'ordre de porter des étoiles de David sur la poitrine et qu'ils ont été traités de "sales Juifs".

"Je le dis haut et fort : les Juifs ont déformé de nombreux versets de la Torah pour les rendre plus agréables à leurs yeux. Je ne veux pas citer d'exemples car certains pourraient me considérer comme antisémite, bien que ce soit nous, les Arabes, qui sommes des Sémites, et non eux", a déclaré Yasser Aby Sido.

Le responsable du Fatah a omis de mentionner que les forces nazies avaient tenté d'exterminer les Juifs sur l'ensemble du continent européen et a proposé un récit révisé de la Shoah qui promeut l'idée qu'Hitler avait tenté de relocaliser les populations juives.