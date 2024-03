Le Soudan refuse à l'Iran d'établir une base navale en mer Rouge

Le Soudan a rejeté une tentative iranienne d'établir une base navale permanente sur la côte de la mer Rouge, qui aurait permis à Téhéran de resserrer son emprise sur le trafic maritime vers le canal de Suez et vers Israël, déjà mis à mal par ses proxys régionaux que sont les Houthis.

Selon une source de renseignement locale à l'origine de cette information, l'Iran pensait pourtant obtenir l'aval du Soudan, alors qu'il fournit au pays une coopération en matière d'armement. Téhéran, qui transfère notamment les drones explosifs utilisés par Khartoum contre les rebelles locaux, avait promis, en cas d'accord du Soudan pour l'installation d'une base en mer Rouge, de lui fournir des hélicoptères.

"Les Iraniens avaient indiqué vouloir utiliser cette base pour recueillir des renseignements et y stationner des navires de guerre", a souligné la source du renseignement, selon laquelle le refus du Soudan aurait été motivé par la volonté de préserver ses relations avec Israël et les États-Unis. Poussé par Washington, le pays d'Afrique a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de rejoindre les accords d'Abraham et de normaliser ses relations avec l'État hébreu, sans que cela ne soit, jusqu'à présent, véritablement suivi d'effets concrets.