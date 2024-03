Un tribunal iranien ordonne à un chanteur lauréat d'un Grammy d'écrire une chanson contre les États-Unis

Le tribunal révolutionnaire d'Iran a infligé une peine de près de quatre ans de prison à un chanteur iranien, lauréat d'un Grammy, en raison des paroles de la chanson récompensée. De plus, il lui a été ordonné de composer une nouvelle chanson critiquant les États-Unis. L'agence de presse Human Rights Activists News Agency (HRANA) a ainsi rapporté que Shervin Hajipour avait été condamné à trois ans de prison pour avoir "incité les gens à provoquer des troubles contre la sécurité nationale", et à huit mois supplémentaires pour avoir "diffusé de la propagande contre le régime".

Hajipour a été arrêté pour sa chanson "Baraye", qui critique le régime au pouvoir en Iran et raconte l'histoire d'une femme qui refuse de porter le hijab. "Baraye" rendait hommage à Mahsa Amini, une jeune femme décédée en garde à vue en Iran après avoir été arrêtée parce qu'elle ne portait pas correctement son hijab, et dont la mort a déclenché des mois de manifestations contre l'oppression des femmes par le gouvernement iranien.

Outre sa peine de prison, le tribunal a ordonné à M. Hajipour d'écrire une chanson critiquant les "atrocités commises par les États-Unis contre l'humanité", de compiler et de partager les "réalisations" de la révolution islamique dans les domaines de la culture, de la science et de l'art sur sa plateforme internet, de rédiger des résumés de deux livres sur le statut des femmes en Iran, et de rassembler les cas de violations présumées des droits de l'homme commises par les États-Unis au cours des deux derniers siècles. Il lui est également interdit de quitter l'Iran pendant deux ans.

Hajipour s'est vu remettre le Grammy Award 2023 in absentia par la première dame des États-Unis, Jill Biden. Il est le premier lauréat du prix "Song for Social Change" (chanson pour le changement social). Hajipour a été arrêté en 2022 après que sa chanson soit devenue l'hymne officieux des manifestations contre le régime.