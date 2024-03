"Sinwar souhaite une escalade de la violence pendant le Ramadan plutôt qu'une trêve" (responsables israéliens)

Les responsables israéliens seraient de plus en plus pessimistes quant à la probabilité de parvenir à un accord sur la libération des otages et une trêve avant le Ramadan.

Selon des commentaires similaires de responsables anonymes cités dans plusieurs médias israéliens- indiquant généralement une fuite coordonnée - les responsables pensent désormais que le chef du Hamas, Yahya Sinwar, n'a pas l'intention d'accepter un cessez-le-feu temporaire dans les jours à venir. Au contraire, Israël pense que Sinwar veut intensifier la violence pendant le Ramadan.

Dans un tel scénario, Israël craint une escalade non seulement le long de ses frontières avec Gaza et le Liban, mais aussi en Cisjordanie, où les tensions sont vives, ainsi qu'à Jérusalem, où l'on s'attend à des affrontements au sujet du mont du Temple et de l'accès au lieu saint. Le ramadan devrait commencer dimanche soir prochain.