L'UNRWA accuse Israël de maltraiter les habitants de Gaza détenus pour interrogatoire (média)

Un rapport non publié de l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, accuse les troupes israéliennes de maltraiter des centaines de Palestiniens détenus à Gaza et emmenés en Israël pour y être interrogés, selon le quotidien New York Times.

Le journal indique que le rapport affirme que certains détenus ont été "battus, déshabillés, volés, ont eu les yeux bandés, ont subi des abus sexuels et se sont vu refuser l'accès à des avocats et à des médecins, souvent pendant plus d'un mois".

Le rapport affirme que ces comportements auraient été "utilisés pour obtenir des informations ou des aveux, pour intimider et humilier, et pour punir".

JACK GUEZ / AFP

L'armée israélienne a déclaré que tout mauvais traitement est "absolument interdit", a nié toutes les allégations d'abus sexuel et a déclaré qu'elle enquêtait sur toutes les plaintes de comportement inapproprié, selon le rapport. L'UNRWA fait lui-même l'objet d'une enquête sur des allégations selon lesquelles plus d'une douzaine de ses employés ont participé aux massacres du 7 octobre sur le sud d'Israël aux côtés du Hamas.