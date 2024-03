Cisjordanie : le Shin Bet arrête une cellule terroriste qui fabriquait 100 engins explosifs

L'agence de sécurité Shin Bet a affirmé lundi avoir récemment déjoué une attaque inspirée par l'État islamique et menée par quatre Palestiniens de Cisjordanie qui fabriquaient une centaine d'engins explosifs destinés à être utilisés contre les troupes de l'armée israélienne.

Les quatre suspects, arrêtés le mois dernier, sont désignés par le Shin Bet comme Murad Marqatan, Hasin Marqatan, Muhammad Marqatan et Ahmed Marqatan, tous résidents de Tarqumiyah, près d'Hébron. Le Shin Bet a précisé que la cellule a préparé une centaine d'engins explosifs à l'aide de guides en ligne et d'instructions reçues par le chef de la cellule, Murad Marqatan, qui a contacté des agents de l'État islamique à l'étranger. La cellule qui disposait également de fusils d'assaut et de mitraillettes, prévoyait d'attaquer les troupes de Tsahal en Cisjordanie. Les 100 bombes ont été détonées en toute sécurité par la police, et d'autres armes ont été saisies. Les quatre personnes ont été inculpées pour "infractions graves" à la sécurité, selon le Shin Bet.