Iran : au moins 834 personnes exécutées en 2023, un record

Selon le rapport annuel des ONG "Iran Human Rights" et "Ensemble contre la peine de mort", l’Iran a exécuté au moins 834 personnes en 2023, le chiffre le plus haut depuis 2015, a rapporté l'AFP. "Le nombre d'exécutions a littéralement explosé en 2023", souligne ce 16e rapport des ONG sur la peine de mort en Iran. "C'est la seconde fois en 20 ans que le nombre d'exécutions dépasse le seuil de 800 par an. (C’est un chiffre) effroyable". Les exécutions en Iran - un des pays qui exécute le plus avec la Chine et l'Arabie saoudite - s'effectuent par pendaison strangulation. En 2023, au moins 22 femmes ont été exécutées dans la République islamique d'Iran, le nombre le plus élevé de ces dix dernières années, rapportent ces ONG. Mais les exécutions ont été intensifiées sur la base d’autres chefs d’accusation, notamment dans des affaires liées à la drogue, qui avaient connu jusqu’à ces dernières années une baisse.

AP Photo/Vahid Salemi

Amiry-Moghaddam, avocat des droits de l'homme d'origine iranienne, relève que l’absence d’indignation internationale pour ces exécutions, en particulier à cause de l’attention portée à la guerre à Gaza, n’a fait qu’encourager la République islamique : "L’incohérence dans la réaction de la communauté internationale aux exécutions en Iran est regrettable et envoie un mauvais signal aux autorités", a-t-il conclu.

Raphaël Chenuil-Hazan, directeur d'ECPM, note dans son communiqué que l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) est "resté silencieux": "L'abolition de la peine de mort pour les infractions liées à la drogue doit être une condition préalable à toute coopération future entre l'ONUDC et l'Iran en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants", a-t-il affirmé. Le directeur de l’ECPM affirme que "l’absence de réaction" de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime envoie "un mauvais signal aux autorités iraniennes".