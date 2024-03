Gaza : 250 terroristes du Hamas et du Jihad islamique ont été capturés lors d'une opération à Khan Younès (Tsahal)

Les troupes de l'armée israélienne ont capturé des centaines de terroristes du Hamas et du Jihad islamique palestinien au cours de son raid sur le complexe résidentiel de Hamad Town, dans le sud de la bande de Gaza, à Khan Younès.

Les unités Maglan et Egoz de la brigade Commando, ainsi que le Shayetet 13 de la marine et des agents du Shin Bet, ont effectué des perquisitions d'immeuble en immeuble à Hamad. L'armée israélienne affirme que les tours du quartier sont utilisées par le Hamas. Les commandos ont capturé de "nombreux" terroristes qui se sont rendus dans le quartier, y compris un commandant d'escadron de tireurs d'élite du Hamas et deux autres commandants, selon Tsahal.

IDF Spokeperson

Les troupes ont également saisi des armes à feu, des explosifs et du matériel militaire, y compris des équipements de plongée, dans les bâtiments. Dans le même temps, Tsahal indique que la 7e brigade blindée encercle la zone de Hamad et, avec l'unité 504 de la direction du renseignement militaire, capture les terroristes qui tentent de fuir en évacuant les civils. Jusqu'à présent, Tsahal indique que les troupes ont capturé 250 terroristes du Hamas et du Jihad islamique palestinien, dont certains ont participé à l'attaque terroriste du 7 octobre et sont membres de la force d'élite Nukhba du Hamas. Les interrogatoires des terroristes fournissent des informations utiles pour la poursuite de ses opérations à Gaza, a conclu Tsahal.