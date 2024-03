Cisjordanie : Israël approuve la conctruction de près de 3500 nouveaux logements

Israël a approuvé la construction de 3 426 logements dans trois localités de Cisjordanie, ont annoncé mercredi deux ministres du gouvernement.

Après une accalmie de plusieurs mois dans les approbations de construction en Cisjordanie, les grandes localités d'Efrat et de Ma'ale Adumim seront agrandies respectivement de 694 et 2 402 nouveaux logements, et 330 logements seront ajoutés à la petite implantation de Kedar, selon un message publié sur X par la ministre en charge des Implantations Orit Strok.

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich, sous l'égide duquel le comité est placé, avait proposé cette dernière expansion le 22 février, la qualifiant de "réponse sioniste appropriée" à un attentat terroriste perpétré à l'extérieur de Ma'ale Adumim, au cours duquel un homme a été tué et 11 personnes ont été blessées, y compris une femme enceinte. Une décision qui risque de froisser Washington. La communauté internationale, tout comme les Palestiniens, considère que la construction dans les implantations est "illégale" ou "illégitime" et qu'elle constitue un obstacle à la solution à deux États. Plus de 500 000 Israéliens vivent actuellement en Cisjordanie, conquise par Israël en 1967 et revendiquée par les Palestiniens pour y fonder un futur État.