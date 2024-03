Mer Rouge : pour la première fois, une attaque des Houthis contre un navire fait des morts

Une attaque des rebelles houthis du Yémen contre un navire commercial dans le golfe d'Aden a fait au moins deux morts et forcé l'équipage à abandonner le navire mercredi, ont déclaré les autorités. Il s'agit de la première attaque mortelle de la campagne menée par le groupe chiite en réaction à la guerre qui oppose Israël au Hamas dans la bande de Gaza.

https://twitter.com/i/web/status/1765400078104039920 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'attaque a eu lieu alors que, dans le même temps, un destroyer américain a abattu des drones et un missile lancés par les Houthis et que la marine indienne a diffusé des images montrant ses forces lutter contre un incendie à bord d'un porte-conteneurs précédemment pris pour cible par les rebelles.

L'attaque visait un vraquier battant pavillon de la Barbade, le "True Confidence", qui avait été hélé par radio par des individus se réclamant de l'armée yéménite, selon des responsables. Depuis le début de leurs attaques, les Houthis appellent les navires par radio en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, les analystes soupçonnant les rebelles de vouloir s'emparer des navires.

https://twitter.com/i/web/status/1765159620727701682 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'étendue des dégâts subis par le navire battant pavillon libérien n'est pas claire, mais l'équipage a fui le navire et a déployé des canots de sauvetage, suggérant qu'il s'agit d'un incident grave, a déclaré un responsable américain de la défense. Deux autres responsables américains ont reconnu que l'attaque avait causé des "décès", sans donner plus de détails.

Un navire de guerre américain et la marine indienne se trouvent sur les lieux et tentent de participer aux opérations de sauvetage. Mercredi soir, l'UKMTO a reconnu que le navire avait été abandonné par son équipage et qu'il n'était plus commandé.