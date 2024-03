La presse saoudienne vilipende Sinwar et Nasrallah

Le quotidien saoudien Okaz, un journal très important publié à Jeddah, a vivement critiqué Yahya Sinwar et Hassan Nasrallah dans des mots durs et humiliants, a rapporté mercredi la chaîne N12. "Quand viendra la pause, les guerriers des cafés retourneront jouer au backgammon et fumer la chicha, et échangeront des conseils sur comment émigrer en Amérique et en Grande-Bretagne, pays qu'ils maudissent. Les porteurs de déclarations attendront une autre guerre et une autre victoire imaginaire. Les journalistes arabes incitateurs planifieront leurs vacances", a écrit l'auteur de l'article, Mohammad Al-Sa'id.

Le secrétaire général du Hezbollah, Nasrallah, "disparaîtra avec ses quatre épouses, après avoir envoyé les photos des cercueils de ses hommes pour couvrir la honte de l'échec de l'axe de résistance (iranien)". Le journaliste évoque aussi les responsables du Hamas Khaled Mashaal et Ismail Haniyeh, affirmant qu'ils "sortiront de leurs hôtels et annonceront une victoire divine pour devancer la déclaration de Sinwar, afin de ne pas leur voler leur moment historique". Concernant Sinwar lui-même, Al-Sa'id écrit qu'il "sortira de sa cachette, porté sur les épaules de ses proches qui le protègent de la colère des Gazaouis qui ont tout perdu à cause de sa cupidité excessive le 7 octobre. Cela après que les habitants de Gaza ont enterré 30 000 personnes. Il y aura ici une victoire imaginaire qui transforme une défaite en fête. Sinwar retournera à son verger préféré au cœur de Gaza et passera son week-end dans sa cabane au bord de la mer, se vantant d'être resté en vie".

L'auteur poursuit son attaque virulente contre le leader du Hamas à Gaza : "bien sûr, il ne reconnaîtra pas qu'il a servi Israël. À ses yeux, tous les morts (à Gaza) sont des cure-dents et Haniyeh volera pour embrasser Khamenei". De telles paroles virulentes n'avaient pas été écrites auparavant dans le royaume. Les Saoudiens, déterminés à avancer vers la normalisation avec Israël, clarifient sans détours au Hamas et au Hezbollah ce qu'ils ressentent à leur égard.