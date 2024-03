Iran : la répression des manifestations a donné lieu à des "crimes contre l'humanité" (ONU)

Une mission d'enquête des Nations unies conclut que la répression violente des manifestations pacifiques par Téhéran et la discrimination à l'égard des femmes et des filles ont entraîné de graves violations des droits, dont beaucoup s'apparentent à des crimes contre l'humanité.

L'Iran a été secoué par de vastes manifestations déclenchées par la mort, en septembre 2022, de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans qui avait été arrêtée pour avoir prétendument enfreint les règles vestimentaires strictes imposées aux femmes en vertu de la charia islamique. La colère suscitée par sa mort s'est rapidement transformée en semaines de manifestations qui ont brisé les tabous, défiant ouvertement le système de gouvernement de la république islamique dirigé par le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. En novembre 2022, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a ouvert une enquête de haut niveau sur la répression meurtrière.

AP Photo/Middle East Images, File

Dans son premier rapport, la mission internationale indépendante d'établissement des faits sur l'Iran déclare que nombre des violations découvertes "constituent des crimes contre l'humanité - en particulier des meurtres, des emprisonnements, des tortures, des viols et d'autres formes de violence sexuelle, des persécutions, des disparitions forcées et d'autres actes inhumains". Elle ajoute que la commission de ces crimes, dans le contexte d'une privation des droits fondamentaux et dans une intention discriminatoire, "amène la mission à conclure que le crime contre l'humanité de persécution fondée sur le sexe a été commis".